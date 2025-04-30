Выходы с центральных станций московского метро ограничат для пассажиров 7 и 9 мая

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В центре Москвы будет ограничен выход с ряда станций метро, сообщили в столичном дептрансе.

"7 и 9 мая будет ограничен выход с ряда центральных станций метро", - говорится в сообщении.

Только вход и переход будет возможен на станциях "Библиотека им. Ленина", "Боровицкая", "Александровский сад", "Арбатская", "Площадь Революции", "Театральная" и "Охотный Ряд".

Дополнительные ограничения возможны на станциях "Маяковская", "Пушкинская", "Тверская", "Чеховская", "Лубянка" и "Китай-город".

Ограничения продлятся с открытия метро до окончания мероприятий, добавили в ведомстве.