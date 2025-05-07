В Москве 7 и 9 мая введут ограничения для такси, каршеринга и электросамокатов
Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Временные ограничения на движение и парковку такси, каршеринга, электросамокатов и велосипедов будут введены 7 и 9 мая на ряде улиц Москвы в связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий ко Дню Победы, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта в среду.
В дептрансе просят планировать маршрут поездки заранее с учетом перекрытий.
"В городе временные ограничения движения - сегодня для поездок по городу используйте метро", - отмечается в сообщении.
Дептранс напоминает, что 7 мая до окончания мероприятия временно закрыто движение на ряде центральных набережных и улиц, с 10:00 повторно закроют движение для транспорта на участках Садового кольца, Волгоградского проспекта и улицы Новый Арбат, а до 13:00 в районе Таганской площади организовано двустороннее движение.
На участках временных ограничений также запрещена парковка и закрыты подземные пешеходные переходы.
В течение дня на движение могут влиять временные ограничения, увеличение числа авто на дорогах столицы и поездок в преддверии длинных выходных, прибытие иностранных делегаций, ремонтные работы на дороге и мелкие ДТП.