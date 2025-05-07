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В Москве 7 и 9 мая введут ограничения для такси, каршеринга и электросамокатов

В Москве 7 и 9 мая введут ограничения для такси, каршеринга и электросамокатов
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Временные ограничения на движение и парковку такси, каршеринга, электросамокатов и велосипедов будут введены 7 и 9 мая на ряде улиц Москвы в связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий ко Дню Победы, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта в среду.

В дептрансе просят планировать маршрут поездки заранее с учетом перекрытий.

"В городе временные ограничения движения - сегодня для поездок по городу используйте метро", - отмечается в сообщении.

Дептранс напоминает, что 7 мая до окончания мероприятия временно закрыто движение на ряде центральных набережных и улиц, с 10:00 повторно закроют движение для транспорта на участках Садового кольца, Волгоградского проспекта и улицы Новый Арбат, а до 13:00 в районе Таганской площади организовано двустороннее движение.

На участках временных ограничений также запрещена парковка и закрыты подземные пешеходные переходы.

В течение дня на движение могут влиять временные ограничения, увеличение числа авто на дорогах столицы и поездок в преддверии длинных выходных, прибытие иностранных делегаций, ремонтные работы на дороге и мелкие ДТП.

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