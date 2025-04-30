В Москве умерший за рулем водитель столкнулся с двумя автобусами

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - На севере Москвы произошло столкновение легкового автомобиля и двух пассажирских автобусов, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes скончался при управлении транспортным средством, после чего по инерции совершил выезд на тротуар, с последующим столкновением с двумя рейсовыми автобусами", - говорится в сообщении.

Больше никто не пострадал. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

В пресс-службе ГУП "Мосгортранс" уточнили "Интерфаксу", что ДТП произошло около 8:19 на Кронштадтском бульваре, у дома № 3 строение 13. В столкновение попали автобусы маршрутов 594 и 65.