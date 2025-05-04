Туристический автобус съехал в кювет в Прикамье

За медицинской помощью обратились 12 человек

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Автобус с туристами съехал в кювет и опрокинулся на трассе в Пермском крае, сообщается в телеграм-канале регионального управления МВД РФ в воскресенье.

ДТП произошло в 5:45 (3:45 по Москве) на 140 км федеральной автодороги Р-243 (Кострома - Шарья - Киров - Пермь) в районе деревни Шахарово.

Водитель автобуса допустил съезд кювет с последующим опрокидыванием.

"Количество пострадавших в ДТП уточняется. Предварительно, пострадали три человека", - говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе регионального Минздрава "Интерфаксу" сообщили, что в результате ДТП за медицинской помощью обратились 12 человек.

"Из них два пациента госпитализированы, находятся в состоянии средней степени тяжести. Остальные пациенты отправлены на амбулаторное лечение", - уточнили в пресс-службе.

В краевом управлении СКР сообщили, что в автобусе находилось порядка 30 пассажиров, в том числе несовершеннолетние. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей

Региональная прокуратура проинформировала, что автобус ехал в сторону Екатеринбурга.