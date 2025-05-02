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Участок "Талдом" - "Савёлово" Савеловского направления МЖД открыли для движения

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Движение поездов на Савеловском направлении Московской железной дороги (МЖД) восстановлено на участке "Талдом" - "Савёлово", сообщили в МЖД.

"В 21:40 железнодорожники открыли участок Талдом- Савёлово Савеловского направления МЖД для движения", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале МЖД в пятницу.

В ведомстве добавили, что поезда Рижского и Ярославского направлений МЖД следуют с обычной скоростью с незначительным отклонением от графика от 6 до 15 минут.

МЖД Савелово
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