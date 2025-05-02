Поезда на участке Савеловского направления МЖД движутся с увеличенными интервалами

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Движение поездов на участке "Москва" - "Лобня" Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД) осуществляется с обычной скоростью, однако с увеличенными интервалами, сообщили в МЖД.

Ранее сообщалось, что движение поездов на однопутных участках Савеловского направления МЖД ("Соревнование" - "Большая Волга", "Вербилки" - "Савелово", а также двухпутном "Катуар" - "Лобня") осложнено в связи с погодными условиями и падением деревьев на железнодорожную инфраструктуру. Для обеспечения перевозок курсируют компенсационные автобусы.

"В настоящее время движение поездов на участке "Москва" - "Лобня" Савеловского направления МЖД осуществляется с обычной скоростью, но с увеличенными интервалами", - говорится в телеграм-канале МЖД.

Между тем, по-прежнему затруднено движение на участках "Лобня" - "Икша" в сторону области и "Талдом" - "Савелово". На участке "Волоколамск" - "Чисмена" - "Румянцево" - "Новоиерусалимская" Рижского направления МЖД поезда следуют со снижением скорости в обе стороны, отмечается в сообщении.

"На движение поездов Московских центральных диаметров и Московского центрально кольца ситуация не повлияла. Железнодорожники продолжают работы по ликвидации последствий снегопада", - уточнили в МЖД.