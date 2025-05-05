Московских водителей предупредили о дожде и мокром снеге в ночь на вторник

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Ближайшей ночью в Москве ожидаются дождь, мокрый снег и местами сильный ветер, сообщается в понедельник в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

Водителям рекомендуется отложить поездки в промежутке с 21:00 до 6:00 и не выезжать на летней резине.

Кроме того, автомобилистов призывают быть особенно внимательными на подъемах и спусках с мостов и эстакад, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не допускать резкого ускорения или торможения и не отвлекаться на телефон.