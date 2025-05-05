В Москве в День Победы будет небольшой дождь и до плюс 13 градусов

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - в Москве 9 мая прогнозируется небольшой дождь и плюс 8 - плюс 13 градусов; утром, во время парада, температура не поднимется выше плюс 10 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"9 мая облачно с прояснениями, и ночью, и днем небольшой дождь прогнозируется, условий для сильных осадков не будет. Ночная температура - 0 - плюс 5, дневная температура - плюс 8 - плюс 13", - сказал он.

Во время парада будет "от плюс 5 до плюс 10 градусов". В целом, как уточнил Вильфанд, 9 мая температура будет примерно на 5-6 градусов ниже нормы. Такая погода, по его словам, "характерна для середины апреля, а не для конца первой декады мая".