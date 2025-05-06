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Собянин сообщил об отражении атаки беспилотников на Москву

Сбиты пять беспилотников

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Пять украинских беспилотников, которые летели в сторону столицы, сбито, сообщил глава города Сергей Собянин во вторник.

"Силами ПВО Минобороны отражена атака пяти беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал мэр в своем телеграм-канале.

В ночь на 5 мая в городском округе Подольск средствами ПВО была отражена атака четырех беспилотников, летевших на Москву.

Хроника 24 февраля 2022 года – 06 мая 2025 годаВоенная операция на Украине
Сергей Собянин Минобороны
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