Собянин сообщил об отражении атаки беспилотников на Москву

Сбиты пять беспилотников

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Пять украинских беспилотников, которые летели в сторону столицы, сбито, сообщил глава города Сергей Собянин во вторник.

"Силами ПВО Минобороны отражена атака пяти беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал мэр в своем телеграм-канале.

В ночь на 5 мая в городском округе Подольск средствами ПВО была отражена атака четырех беспилотников, летевших на Москву.