Собянин сообщил об отражении атаки беспилотников на Москву
Сбиты пять беспилотников
Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Пять украинских беспилотников, которые летели в сторону столицы, сбито, сообщил глава города Сергей Собянин во вторник.
"Силами ПВО Минобороны отражена атака пяти беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал мэр в своем телеграм-канале.
В ночь на 5 мая в городском округе Подольск средствами ПВО была отражена атака четырех беспилотников, летевших на Москву.