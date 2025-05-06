Обломки беспилотника упали на Каширском шоссе в Москве

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Оперативные службы работают на месте падения украинского беспилотника на Каширском шоссе, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что серьезных повреждений нет.

"На месте падения обломков одного из беспилотников на Каширском шоссе работают экстренные службы. Принимаются все необходимые меры. Серьёзных повреждений и пострадавших, по предварительной информации, нет", - написал глава города в своем телеграм-канале.

Ранее он сообщил об отражении атаки пяти украинский беспилотников на Москву в ночь на вторник, 6 мая.