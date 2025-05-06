Поиск

Обломки беспилотника упали на Каширском шоссе в Москве

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Оперативные службы работают на месте падения украинского беспилотника на Каширском шоссе, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что серьезных повреждений нет.

"На месте падения обломков одного из беспилотников на Каширском шоссе работают экстренные службы. Принимаются все необходимые меры. Серьёзных повреждений и пострадавших, по предварительной информации, нет", - написал глава города в своем телеграм-канале.

Ранее он сообщил об отражении атаки пяти украинский беспилотников на Москву в ночь на вторник, 6 мая.

Хроника 24 февраля 2022 года – 06 мая 2025 годаВоенная операция на Украине
Сергей Собянин Москва Каширское шоссе
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Собянин сообщил об отражении атаки беспилотников на Москву

В мэрии Москвы отметили сохранение в городе естественного прироста населения

В Подмосковье восстановили электроснабжение более чем в 800 населенных пунктах

В Подмосковье восстановили электроснабжение более чем в 800 населенных пунктах

В Москве происходят сбои с мобильной связью

Временные ограничения введены в аэропорту "Домодедово"

Четыре летевших на Москву БПЛА сбито над Подольском

Пожар на юго-западе столицы полностью потушен

Пожарные ликвидировали открытое горение в многоэтажке на юго-западе столицы

Пожарные ликвидировали открытое горение в многоэтажке на юго-западе столицы

Тела двух погибших обнаружены в горящей девятиэтажке в Москве

В горящем доме на юго-западе столицы обрушились перекрытия между этажами

В горящем доме на юго-западе столицы обрушились перекрытия между этажами
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6322 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2250 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости383 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе402 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов204 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });