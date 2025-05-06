Власти Москвы предупредили о возможных ситуативных ограничениях на станциях метро 7 мая

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Столичный департамент сообщает о возможных ситуативных ограничениях на станциях московского метро в течение дня 7 мая, а также рекомендует автомобилистам использовать метро из-за временного ограничения движения в Москве в связи с подготовкой к параду Победы.

"Завтра с 5:00 будет временно ограничено движение в центре (...) Настоятельно рекомендуем для поездок по городу использовать метро. Так вы сэкономите время в пути", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента во вторник.

В сообщении отмечается, что в течение дня на движение могут влиять временные ограничения движения, увеличение числа автомобилей на улицах города и поездок в преддверии длинных выходных, прибытие иностранных делегаций, а также ремонтные работы на дороге и мелкие ДТП.

"Обращаем внимание, с 5:30 до окончания перекрытий станции "Площадь Революции", "Охотный Ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая" и "Арбатская" Арбатско-Покровской линии будут работать только на вход и пересадку, а "Библиотека им. Ленина" - только на пересадку", - напомнили в дептрансе.

В течение дня также возможны ситуативные ограничения на других станциях метро по требованию полиции, добавили там.

"Будьте внимательны, соблюдайте правила пользования метро и требования сотрудников. Планируйте маршрут заранее", - советуют в департаменте.