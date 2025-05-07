В Москве сняли основные ограничения движения

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Основные ограничения движения в Москве сняты, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта в среду.

Между тем временные перекрытия сохраняются на Гончарной, Устьинской и Подгорской набережных, к также в Устьинском проезде. "Будьте внимательны. Стройте маршрут с учетом временных ограничений", - заявили в дептрансе.

Ранее сообщалось, что в российской столице 7 мая будут временно недоступны для движения транспорта несколько улиц и набережных в центре города в связи с подготовкой к параду Победы, в местах перекрытий будет запрещена парковка, на время будут закрыты некоторые пешеходные переходы.