Кремлевскую набережную и ряд улиц в центре закроют для движения утром 9 мая

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Движение будет закрыто на улицах Пречистенка, Волхонка, Ленивка, а также на Кремлевской набережной и на Васильевском Спуске утром 9 мая из-за проведения мероприятий, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"9 мая с 07:30 до 08:00 проезд Девичьего Поля, улицы Зубовская, Пречистенка, Волхонка, Ленивка, Кремлевская набережная и площадь Васильевский Спуск будут закрыты для движения. Это связано с проведением мероприятий", - сказали в дептрансе.