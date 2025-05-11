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Участие в "Московской музейной неделе" в мае примут 89 площадок

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Акция "Московская музейная неделя", в рамках которой все желающие смогут бесплатно побывать на выставках, посвященных истории, искусству и естественным наукам, пройдет в Москве с 12 по 18 мая, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

"С начала года московские музеи в рамках акции посетили больше 330 тысяч человек. В мае горожан и туристов ждет 89 площадок", - приводятся ее слова на сайте мэра и правительства Москвы.

По словам заммэра, одной из центральных тем выставок стало 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Посвященные ей экспозиции можно увидеть в Музее космонавтики, музее-панораме "Бородинская битва" и Музее истории Лефортово.

Музей-заповедник "Коломенское" в рамках "Московской музейной недели" приглашает на выставку "Красота крестьянского быта", где представлены образцы декоративно-прикладного искусства XIX-XX веков.

В то же время в усадьбе Кусково можно полюбоваться художественной керамикой XX-XXI веков; в экспозицию вошло около 800 изделий.

Расписание и подробная информация об акции опубликованы на ее странице на портале mos.ru.

Москва Наталья Сергунина Московская музейная неделя
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