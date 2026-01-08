Поиск

В Москве 12-18 января пройдет "музейная неделя"

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - В Москве 12-18 января пройдет "музейная неделя", сообщил мэр города Сергей Собянин.

"В программе много интересного. В том числе выставка "Индия. Ткань времени" в музее-заповеднике "Царицыно" и интерактивная экспозиция "Жужжащий мир" в Биокластере на ВДНХ", - написал он в Telegram.

Для бесплатного посещения музея нужно будет оформить электронный билет в сервисе "Мосбилет" с использованием Mos ID.

По данным мэра, "Московская музейная неделя" в 2025 году объединила свыше 1 млн посетителей, а всего с момента ее запуска в 2019 году экспозиции посетили около 5,5 млн человек.

В 2025 году горожане могли познакомиться с экспозициями почти 100 площадок московских музеев и выставочных залов. Самыми посещаемыми стали усадьба Кусково, музеи-заповедники "Царицыно" и "Коломенское", Государственный музей А.С. Пушкина и Музей Москвы, отметил мэр.

ВДНХ Кусково Сергей Собянин Царицыно Москва Мосбилет
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Москве в 2026 году запустят второй трамвайный диаметр длиной 33 км

 В Москве в 2026 году запустят второй трамвайный диаметр длиной 33 км

За два дня высота сугробов в Москве вырастет на 30 см

 За два дня высота сугробов в Москве вырастет на 30 см

Синоптики спрогнозировали сильный снег и метель в Москве 8 и 9 января

 Синоптики спрогнозировали сильный снег и метель в Москве 8 и 9 января

В рождественскую ночь московское метро будет работать до двух ночи

 В рождественскую ночь московское метро будет работать до двух ночи

Уничтожены два беспилотника, летевшие на Москву

Сбито уже 32 БПЛА, летевших к Москве

До 25 возросло число уничтоженных беспилотников, атаковавших Москву

Ограничения введены в аэропортах Домодедово и Жуковский

Число сбитых на подлете к Москве беспилотников выросло до 16

За сутки в Москве может выпасть до 2 см снега
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8080 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 107 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });