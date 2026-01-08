В Москве 12-18 января пройдет "музейная неделя"

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - В Москве 12-18 января пройдет "музейная неделя", сообщил мэр города Сергей Собянин.

"В программе много интересного. В том числе выставка "Индия. Ткань времени" в музее-заповеднике "Царицыно" и интерактивная экспозиция "Жужжащий мир" в Биокластере на ВДНХ", - написал он в Telegram.

Для бесплатного посещения музея нужно будет оформить электронный билет в сервисе "Мосбилет" с использованием Mos ID.

По данным мэра, "Московская музейная неделя" в 2025 году объединила свыше 1 млн посетителей, а всего с момента ее запуска в 2019 году экспозиции посетили около 5,5 млн человек.

В 2025 году горожане могли познакомиться с экспозициями почти 100 площадок московских музеев и выставочных залов. Самыми посещаемыми стали усадьба Кусково, музеи-заповедники "Царицыно" и "Коломенское", Государственный музей А.С. Пушкина и Музей Москвы, отметил мэр.