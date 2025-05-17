Около 10 тыс. человек участвовали в легкоатлетической эстафете и забеге в Москве

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Историческая легкоатлетическая эстафета и забег на 15 км, которые объединили тысячи участников и зрителей, состоялся на Садовом кольце, сообщили в субботу в пресс-службе столичного департамента спорта.

"Первые забеги по Садовому кольцу проводились в 1920-х годах как символ единства спорта и народа. В 2000-х эстафета стала ежегодным событием, но была приостановлена после 2012 года. В 2025 году маршрут вновь прошел по полной окружности Садового кольца - от высоток сталинской эпохи до современных деловых кварталов", - говорится в сообщении.

"В этом году эстафета на Садовом установила сразу несколько рекордов: в ней приняли участие около 10 тыс. бегунов из 18 стран", - отметили в департаменте.

Призовой фонд мероприятия составил 1,5 млн руб., а победители в абсолютном зачете получили автомобили "Москвич 3Е".