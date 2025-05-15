В Москве 17 мая перекроют Садовое кольцо для забега и велогонки

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - В Москве в субботу 17 мая будут перекрывать для транспорта Садовое кольцо для проведения Московского велофестиваля, велогонки и беговой эстафеты, сообщил городской Департамент транспорта.

17 мая с 00:01 до 20:00 движение будет запрещено на Зубовской улице от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы, Большой Пироговской улице от Зубовской улицы до улицы Еланского и в проезде Девичьего Поля от улицы Плющиха до Зубовской улицы.

С 06:00 до окончания мероприятия будет перекрыто движение на Садовом кольце в каждом направлении и на Зубовской улице от Дашкова переулка до Садового кольца. Движение будут открывать по мере прохождения велоколонны.

С 13:30 до окончания мероприятия не будет движения на Плющихе от проезда Девичьего Поля до улицы Еланского и на улице Еланского от Плющихе до Большой Пироговской улицы.

Парковка будет запрещена 16 мая с 00:01 до окончания мероприятия на улицах Зубовская, Большая Пироговская, Плющиха, Еланского, а также в проезде Девичьего Поля. 17 мая с 00:01 до окончания мероприятия нельзя будет парковаться на Садовом кольце.

Дептранс рекомендует строить маршрут заранее с учетом ограничений и использовать общественный транспорт.

В субботу примерно с 6:00 до 19:00 также поменяется маршрут автобуса 913 в центре города на время проведения беговой эстафеты, велогонки и велофестиваля. Автобусы вместо Павелецкого вокзала и метро "Новокузнецкая" поедут через остров Балчуг, далее по Бульварному кольцу до метро "Чистые пруды". В департаменте советуют пользоваться метро до "Павелецкой" и "Новокузнецкой".