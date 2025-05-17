На велофестивале в Москве установили рекорд по числу участников

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В Москве прошел рекордный по количеству участников велофестиваль, сообщили в субботу в столичном департаменте транспорта.

"На весеннем велофестивале более 67 тыс. велосипедистов прокатились по свободному от автомобилей Садовому кольцу. Это новый рекорд по количеству участников", - говорится в сообщении.

Велосипедисты из разных городов России проехали маршрут длиной 15,6 км и пересекли 10 районов, 17 улиц, 4 моста и 15 площадей. Те, кому не удалось приехать в столицу, впервые могли поучаствовали в фестивале в онлайн-формате. Велосипедисты проехали по оцифрованной копии Садового кольца.

В этом году фестиваль был приурочен к 90-летию Московского метрополитена. Для комфорта участников старт был разделен на три временных отрезка, на площадках фестиваля прошли интерактивы, мастер-классы и квесты.

Кроме велофестиваля на Садовом кольце прошли легкоатлетическая эстафета, забег и велогонка.