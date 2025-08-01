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В Москве подъезд к Курскому вокзалу будет закрыт 2 и 3 августа из-за велофестиваля

Также нельзя будет подъехать к Парку Горького со стороны Крымского вала

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - В Москве 2 и 3 августа будет закрыт подъезд к Курскому вокзалу и ряду других крупных объектов со стороны Садового кольца из-за его перекрытия для Московского ночного велофестиваля, сообщил Департамент транспорта столицы.

"Завтра вечером будет временно закрыто Садовое кольцо - выбирайте метро для поездок в центр города. Обращаем внимание, что также будет временно закрыт подъезд к ряду объектов в районе Садового кольца", - сказано в сообщении.

В частности, нельзя будет подъехать к Курскому вокзалу, ЦПКиО имени Горького со стороны улицы Крымский вал, Театру Сатиры со стороны улицы Большая Садовая, ТЦ "Атриум", ТРЦ "Павелецкая Плаза", а также ТЦ "Смоленский Пассаж" со стороны Смоленской площади.

Движение будет временно закрыто с 17:00 до окончания мероприятия на участках Зубовской улицы от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы, Большой Пироговской улицы от улицы Еланского до Зубовской улицы. Не будет также движения с 20:30 2 августа до 01:00 3 августа на всем протяжении Садового кольца в оба направления, на Зубовской улице от Дашкова переулка до Садового кольца.

2 и 3 августа в Москве будет проходить второй Московский ночной велофестиваль.

Зубовская улица Смоленская площадь Садовое кольцо Москва Крымский вал Дептранс
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