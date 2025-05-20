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Комфортная погода прогнозируется в Москве со второй половины недели

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Температура в Москве к выходным превысит отметку в плюс 25 градусов, осадков не прогнозируется, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Вторник - самый холодный день недели, и связано это с тем, что облачность не дает солнцу сыграть значимую роль в формировании температуры днем. Дневная температура всего плюс 13 - плюс 14. Кроме того, завтра будет дождь, выпадет 5-6 мм осадков, возможна гроза. Но сильных ливней ждать не стоит", - сказал Вильфанд, уточнив, что такая температура будет ниже нормы на 2-3 градуса.

По его словам, изменения в погоде начнутся в среду, давление начнет повышаться и это приведет к тому, что погода будет облачной с прояснениями. "Это значит, ночью станет чуть-чуть прохладнее, плюс 5 - плюс 7, зато днем уже солнце будет прогревать, температура повысится до плюс 18 - плюс 20 градусов. Небольшой дождь еще сохранится, но совсем небольшой", - уточнил собеседник агентства.

"Вот настоящее, уже более революционное изменение погоды произойдет в четверг. С четверга до конца недели осадков не ожидается, давление повысится до нормы и выше нормы. Поэтому прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков и солнце будет играть свою роль, прогревать", - сказал глава Гидрометцентра.

Так, в четверг днем в Москве прогнозируется плюс 20 - плюс 22 градуса и без осадков. 23 мая ночью плюс 6 - плюс 11, днем плюс 20 - плюс 25, уточнил он.

"А в выходные, поскольку ветер южный, уже и ночью высокие температуры - плюс 9 - плюс 14. И днем плюс 21 - плюс 26, без осадков, ветер слабенький. Поэтому очень комфортная погода наступит во второй половине недели", - добавил Вильфанд.

Москва погода прогноз Роман Вильфанд
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