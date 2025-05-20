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Что случилось этой ночью: вторник, 20 мая

Трамп назвал отличными "тон и дух" разговора с Путиным, президенты обсудили прямой контакт РФ и Украины на высшем уровне и договорились созваниваться по мере необходимости

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Дональд Трамп положительно оценил разговор с президентом России Владимиром Путиным. Президент США отметил, что "тон и дух" беседы были отличными, подчеркнув, что, если бы это было не так, он не стал бы скрывать. По словам Трампа, Москва и Киев незамедлительно начнут переговоры для достижения режима прекращения огня.

- Путин и Трамп обсуждали прямой контакт России и Украины на высшем уровне, сообщил Дмитрий Песков. Пресс-секретарь российского лидера добавил, что место продолжения российско-украинских переговоров еще не определено.

- Президенты РФ и США договорились созваниваться по мере необходимости. Помощник российского президента Юрий Ушаков также сообщил, что Путин и Трамп не обсуждали временные рамки возможного прекращения огня на Украине.

- В Сенате США предложили запретить президентам летать на иностранных самолетах. Соответствующий законопроект представил лидер демократов в верхней палате американского Конгресса Чак Шумер. Ранее американские СМИ сообщили о планах администрации Трампа получить в подарок от Катара Boeing-747-8. По данным телеканала CNN, это была инициатива Белого дома.

- Российские военные уничтожили в ночь на вторник восемь украинских беспилотников над Брянской областью.

- Комфортная погода ожидается в Москве со второй половины недели. К выходным температура в столице превысит плюс 25 градусов, осадков не прогнозируется.

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