Прокуратура Москвы предупредила о мошенничестве с предложением фейковых ответов на ЕГЭ и ОГЭ

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Прокуратура Москвы уведомила граждан столицы о новой схеме мошенничества, согласно которой мошенники создают сайты и группы в соцсетях, где предлагают продажу ответов на ЕГЭ и ОГЭ и таким образом получают денежные средства и персональные данные.

"Сайты предлагают приобрести ответы на задания контрольных измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ и ОГЭ, перейдя по ссылке и получив якобы "файл с ответами", после чего установленная там программа похищает деньги и личные данные граждан", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что механизмы защиты контрольных измерительных материалов не позволяют мошенникам получить к ним доступ. Информация, содержащаяся в КИМ, используемых при проведении государственной итоговой аттестации, относится к информации ограниченного доступа. До проведения экзаменов КИМы хранятся в помещениях, исключающих к ним доступ посторонних лиц.

Прокуратура Москвы просит граждан не переходить по сомнительным ссылкам и не передавать свои данные посторонним, поскольку попытка купить якобы ответы на экзаменационные билеты могут закончиться потерей денежных средств.