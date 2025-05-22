Меры безопасности в пунктах проведения ЕГЭ усилят

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил об усилении мер безопасности в пунктах проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2025 году.

"В этом году будут усилены необходимые меры безопасности. Все сделаем, чтобы экзамен прошел максимально безопасно, объективно", - сказал министр в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК) в четверг.

По его словам, каких-то принципиальных изменений при сдаче ЕГЭ в этом году не будет. "Мы очень аккуратно относимся к каким-то кардинальным изменениям", - добавил он.

Основной период ЕГЭ пройдет с 23 мая по 4 июля. На участие в ЕГЭ в этом году зарегистрированы более 712 тыс. человек, из них более 637 тыс. - выпускники текущего года.