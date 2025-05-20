В работе сервиса ЕМИАС "Электронная медицинская карта" произошел сбой

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Временные неполадки зафиксированы в работе сервиса ЕМИАС "Электронная медицинская карта", москвичи не могут просматривать свои медкарты на портале mos.ru и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО", сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

"Зафиксировано временное отклонение в работе сервиса ЕМИАС "Электронная медицинская карта" - специалисты работают над устранением неполадок", - сообщается в телеграм-канале департамента во вторник.

По этой причине горожане не могут просматривать свои медкарты на портале mos.ru и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО". Специалисты уже принимают все необходимые меры по устранению неполадок.

В департаменте сообщили, что все остальные сервисы ЕМИАС работают в штатном режиме: москвичи могут записаться на прием к врачу, отменить или перенести запись, а врачи, в свою очередь, имеют возможность проводить полноценный прием в ЕМИАС, в том числе выполнять лабораторные и инструментальные исследования, а также взаимодействовать во всеми цифровыми сервисами системы.