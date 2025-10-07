Мэрия Москвы сообщила о возобновлении работы ЕМИАС после сбоя

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В Москве после сбоя вернулся к штатной работы сервис медицинской информационно-аналитической системы ЕМИАС "Электронная медицинская карта", сообщил городской Департамент здравоохранения.

"Увидели в телеграм-каналах информацию о сбоях в работе ЕМИАС. Сообщаем, что уже все работает в обычном режиме", - заверили в Депздраве.

Ранее в телеграм-каналах сообщалось о сбое в приложении ЕМИАС, пользователи не могли зайти в приложение.