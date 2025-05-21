Налогоплательщики Москвы пополнили консолидированный бюджет РФ за год на 6,6 трлн рублей

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Поступление налогов от столичных налогоплательщиков в консолидированный бюджет России в 2024 году составило 6,6 трлн рублей, или 125% к предыдущему году, сообщила руководитель столичного управления ФНС Марина Третьякова.

"Управление ФНС России по Москве стабильно обеспечивает позитивную динамику налоговых поступлений, доля которых за прошедший год превысила пятую часть в общероссийских поступлениях. Так, в консолидированный бюджет РФ управлением мобилизовано 6,6 трлн рублей, или 125% к предыдущему году", - сказала она в Мосгордуме, выступая с докладом о работе столичной налоговой службы.

По ее словам, налоговые перечисления московских предприятий в федеральный бюджет по итогам года составили 2,8 трлн рублей с темпом роста почти 22%.

Она отметила, что "тенденция высоких темпов налоговых поступлений в бюджетную систему продолжилась и в первом квартале текущего года".

"Основным источником, формирующим почти 80% объема на добавленную стоимость, поступления которого в 2024 году выросли на 19%, превысив 2,1 трлн рублей, рост налога сложился как на фоне положительных макроэкономических показателей экономики Московского региона, так и под влиянием усиления налогового контроля на основе цифровых маркеров рисков уклонения от налогообложения", - пояснила глава ведомства.

Кроме того, общим итогом работы по побуждению налогоплательщиков к отказу от применения агрессивной налоговой оптимизации стало добровольное уточнение налогоплательщиками своих обязательств на сумму более 20 млрд рублей, при этом по итогам проверок обоснованности возмещения в 2024 году в бюджете сохранено более 2 млрд рублей.

Московским управлением ФНС также обеспечено почти четверть доходов общероссийских поступлений во внебюджетные фонды или более 3 трлн рублей, сообщила Третьякова.

Она добавила, что сложившийся темп поступления страховых взносов - почти 123% - значительно превысил рост зарплаты в регионе, что связано с полномерным погашением в первой половине года отсрочек, предоставленных бизнесу в период адаптации к санкционному давлению.

Руководитель столичного управления ФНС подчеркнула, что налоговые поступления в бюджет Москвы выросли в 2024 году на 20% - до 4,5 трлн рублей.

"Рост регионального валового продукта на 4%, высокие темпы развития производственно-технологического сектора и потребительского спроса определили увеличение объема налоговых поступлений в бюджет города на 20% до 4,5 трлн рублей", - - сказала она.

Кроме того, динамичный рост заработной платы москвичей и системная работа налоговых органов по легализации доходов сказались на росте отчислений по налогу на доходы физических лиц.

"За 2024 год они составили почти 2,4 трлн рублей, из которых 155 млрд зачислены в федеральный бюджет. В поступлениях в консолидированный бюджет города доля НДФЛ занимает почти половину или 2 трлн 209 млрд рублей, что почти на 26% больше, чем в 2023 году", - отметила Третьякова.