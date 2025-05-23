Число операций в стационарах кратковременного пребывания в Москве выросло в 2,5 раза за пять лет

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Объем медицинской помощи в московских стационарах кратковременного пребывания (СКП) увеличился в 2,5 раза за пять лет, в настоящий момент такие стационары работают в 29 больницах Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"За пять лет объём медицинской помощи в стационарах кратковременного пребывания увеличился в 2,5 раза", - написал Собянин в своем телеграм-канале в пятницу.

Он напомнил, что под новый формат медицинской помощи в столице была создана на базе городских больниц сеть специализированных подразделений - стационаров кратковременного пребывания. В настоящий момент они работают уже в 29 учреждениях, отметил мэр.

Собянин подчеркнул, что в Москве развивается малоинвазивная хирургия - такие вмешательства не требуют долгой реабилитации - от поступления до выписки проходит всего несколько часов.

"В прошлом году в таких стационарах было выполнено больше 170 тыс. операций по восьми профилям. В том числе в области офтальмологии, оториноларингологии, ортопедии и травматологии", - сообщил Собянин.

По словам мэра, два года назад московские врачи начали проводить в стационарах сердечно-сосудистые операции и диагностические исследования. Например, лечение аритмии и проведение малоинвазивных исследований сосудов сердца, уточнил он.

"Все операции проходят по полису ОМС, направление можно получить в поликлинике по месту жительства", - написал Собянин