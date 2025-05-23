Поиск

Число операций в стационарах кратковременного пребывания в Москве выросло в 2,5 раза за пять лет

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Объем медицинской помощи в московских стационарах кратковременного пребывания (СКП) увеличился в 2,5 раза за пять лет, в настоящий момент такие стационары работают в 29 больницах Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"За пять лет объём медицинской помощи в стационарах кратковременного пребывания увеличился в 2,5 раза", - написал Собянин в своем телеграм-канале в пятницу.

Он напомнил, что под новый формат медицинской помощи в столице была создана на базе городских больниц сеть специализированных подразделений - стационаров кратковременного пребывания. В настоящий момент они работают уже в 29 учреждениях, отметил мэр.

Собянин подчеркнул, что в Москве развивается малоинвазивная хирургия - такие вмешательства не требуют долгой реабилитации - от поступления до выписки проходит всего несколько часов.

"В прошлом году в таких стационарах было выполнено больше 170 тыс. операций по восьми профилям. В том числе в области офтальмологии, оториноларингологии, ортопедии и травматологии", - сообщил Собянин.

По словам мэра, два года назад московские врачи начали проводить в стационарах сердечно-сосудистые операции и диагностические исследования. Например, лечение аритмии и проведение малоинвазивных исследований сосудов сердца, уточнил он.

"Все операции проходят по полису ОМС, направление можно получить в поликлинике по месту жительства", - написал Собянин

Москва Сергей Собянин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Шесть беспилотников сбито на подлете к Москве

Отражена атака восьми летевших на Москву беспилотников

Аэропорты "Домодедово", "Жуковский" и "Иваново" вернулись к обслуживанию рейсов

Сбиты еще два беспилотника, летевшие на Москву

Собянин сообщил об уничтожении еще четырех летевших на Москву дронов

"Домодедово" и "Жуковский" вновь приостановили работу из-за ограничений

Собянин сообщил об уничтожении еще трех БПЛА

Более 80 летевших в Москву самолетов сели на запасных аэродромах из-за ограничений

Более 80 летевших в Москву самолетов сели на запасных аэродромах из-за ограничений

В "Домодедово" отменили ограничения на взлеты и посадки

Собянин сообщил об отражении атаки еще трех БПЛА, летевших на Москву

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе407 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6408 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2270 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });