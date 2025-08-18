В Москве осенью изменят систему онлайн-записи родственников к врачу

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В Москве осенью заработает новая система дополнительной защиты при онлайн-записи близких к врачу по полису обязательного медицинского страхования (ОМС), при использовании технологии потребуется однократно ввести специальный код из СМС, полученный от владельца полиса, сообщили в Департаменте здравоохранения столицы.

"Осенью в столице начнет работать новая система дополнительной защиты при онлайн-записи близких к врачу по полису ОМС. Для записи на прием близких по полису потребуется однократное подтверждение через код, который получит сам пациент", - говорится в сообщении.

Для разрешения на управление своими записями пациенту необходимо иметь доступ к своей электронной медкарте.

Для детей порядок записи не изменится: если ранее получен доступ к их электронной медкарте, записывать на прием можно будет как и раньше.

На данный момент в сервисе можно просто добавить данные полиса ОМС другого человека (номер и дату рождения) и сразу оформить запись.