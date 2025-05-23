Более десяти человек пострадали в ДТП на трассе в Подмосковье, один погиб

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Минздрав Московской области сообщил об 11 пострадавших и одном погибшем в ДТП на подмосковной трассе, среди пострадавших трое детей.

"По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 11 человек, из них трое детей. Один пострадавший погиб. На месте работают девять бригад скорой медицинской помощи и три бригады территориального центра медицины катастроф", - сообщили "Интерфаксу" в областном минздраве.

В работе задействован вертолет санитарной авиации. Специалисты оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

"На данный момент проводится медицинская эвакуация пострадавших в стационары, подведомственные минздраву Московской области", - добавили в ведомстве.

Как сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области, ДТП произошло на 68-м километре трассы М-12.

"По предварительной информации, произошло попутное столкновение микроавтобуса и двух легковых автомобилей. Количество пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают правоохранители.