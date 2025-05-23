Поиск

Женщина и ребенок погибли в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье

Женщина и ребенок погибли в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье
Фото: Telegram-канал прокуратуры Московской области

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Жертвами аварии с участием микроавтобуса и двух легковушек на трассе в подмосковном Ногинске стали ребенок и взрослый, еще десять человек пострадали, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.

"По предварительным данным, в результате ДТП погибли женщина и ребенок", - сказали в полиции. Там отметили, что десять человек ранены.

По предварительной информации, на 68-м километре трассы М-12 произошло попутное столкновение микроавтобуса и двух легковых автомобилей.

Аналогичные данные приводит Мособлпрокуратура.

Так, по их данным, в пятницу около 20:00 на автодороге М-12 "произошло столкновение нескольких легковых автомобилей". "По предварительным данным, в результате происшествия погибли женщина и ребёнок, еще 10 человек пострадали", - говорится в телеграм-канале ведомства.

Ногинская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.

В региональном управлении СКР сообщили, что в связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших травмирование пассажиров, а также гибель женщины и ребенка в ДТП (ст. 238 УК РФ).

Подмосковье
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Более десяти человек пострадали в ДТП на трассе в Подмосковье, один погиб

В Москве в выходные и на следующей неделе прогнозируется летняя погода

В Москве в выходные и на следующей неделе прогнозируется летняя погода

Исторический музей покажет в Москве терракотовую армию из Китая

Исторический музей покажет в Москве терракотовую армию из Китая

Шесть беспилотников сбито на подлете к Москве

Отражена атака восьми летевших на Москву беспилотников

Аэропорты "Домодедово", "Жуковский" и "Иваново" вернулись к обслуживанию рейсов

Сбиты еще два беспилотника, летевшие на Москву

Собянин сообщил об уничтожении еще четырех летевших на Москву дронов

"Домодедово" и "Жуковский" вновь приостановили работу из-за ограничений

Собянин сообщил об уничтожении еще трех БПЛА

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе408 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6409 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2270 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });