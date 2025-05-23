Женщина и ребенок погибли в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье

Фото: Telegram-канал прокуратуры Московской области

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Жертвами аварии с участием микроавтобуса и двух легковушек на трассе в подмосковном Ногинске стали ребенок и взрослый, еще десять человек пострадали, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.

"По предварительным данным, в результате ДТП погибли женщина и ребенок", - сказали в полиции. Там отметили, что десять человек ранены.

По предварительной информации, на 68-м километре трассы М-12 произошло попутное столкновение микроавтобуса и двух легковых автомобилей.

Аналогичные данные приводит Мособлпрокуратура.

Так, по их данным, в пятницу около 20:00 на автодороге М-12 "произошло столкновение нескольких легковых автомобилей". "По предварительным данным, в результате происшествия погибли женщина и ребёнок, еще 10 человек пострадали", - говорится в телеграм-канале ведомства.

Ногинская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.

В региональном управлении СКР сообщили, что в связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших травмирование пассажиров, а также гибель женщины и ребенка в ДТП (ст. 238 УК РФ).