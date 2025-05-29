Обломки БПЛА упали на проспекте Вернадского в Москве

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате падения обломков сбитого украинского беспилотника на проспекте Вернадского, предварительно, никто не пострадал.

"В результате отражения атаки вражеского беспилотника серьёзных повреждений и пострадавших в доме на проспекте Вернадского, по предварительной, информации нет", - написал Собянин в своем телеграм-канале в четверг.

На месте падения обломков работают специалисты соответствующих служб, добавил мэр.

Ранее Собянин сообщил об уничтожении трех БПЛА, летевших на столицу.