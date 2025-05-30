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Роспотребнадзор разрешил купаться в семи зонах отдыха в Москве

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Столичное управление Роспотребнадзора разрешило купание в зонах отдыха у озер "Белое", "Черное", Школьное, а также в зонах отдыха Тропарево, Мещерское, Серебряный бор-2 и Серебряный бор-3; пляжи "Левобережье", "Динамо" и Головинские пруды приняты в эксплуатацию как зоны отдыха без права купания.

"Управление Роспотребнадзора по Москве контролирует обеспечение показателей безопасности факторов среды обитания для здоровья человека, в том числе при организации летнего отдыха москвичей на водных объектах (...) К приемке в летний сезон 2025 года предъявлено 12 из 14 зон отдыха с купанием (...) По состоянию на 30.05.2024 приняты в эксплуатацию 7 зон отдыха с купанием", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Роспотребнадзора в пятницу.

Для эксплуатации с купанием допущены озеро "Белое" (Восточный административный округ), озеро "Черное" (Зеленоград), Школьное озеро (Зеленоград), Тропарево (Юго-Западный административный округ), Мещерское (Западный административный округ), Серебряный бор-2 и Серебряный бор-3 (Северо-Западный административный округ).

В ведомстве уточнили, что на реконструкцию закрыты две зоны отдыха с купанием: Большой городской пруд (Зеленоград), Путяевский пруд № 1 (Восточный административный округ).

"Зоны отдыха "Левобережье" (САО), пляж "Динамо" (САО), Головинские пруды (САО) (Северный административный округ - ИФ) в настоящее время приняты в эксплуатацию как зоны отдыха без права купания, в связи с несоответствием качества воды водоемов, песка. Купание в водоемах запрещено", - уточнили в ведомстве.

На территории города также будут функционировать зоны отдыха без организованного купания. В настоящее время 39 из 43 зон отдыха без купания приняты в эксплуатацию.

Роспотребнадзор Москва
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