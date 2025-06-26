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Роспотребнадзор разрешил купание в пяти зонах отдыха в Москве

Роспотребнадзор разрешил купание в пяти зонах отдыха в Москве
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Столичное управление Роспотребнадзора разрешило купание в зонах отдыха у озер "Белое", "Черное", Школьное, а также в зонах отдыха Мещерское и Пионерский пруд. Пляжи "Левобережье", "Динамо", Головинские пруды и Большой Садовый пруд приняты в эксплуатацию как зоны отдыха без права купания.

"Управление Роспотребнадзора по Москве осуществляет контроль за зонами отдыха на соответствие требованиям санитарного законодательства. По состоянию на 26.06.2025 функционируют пять зон отдыха с купанием из 14", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства в четверг.

Для эксплуатации с купанием допущены озеро "Белое" (Восточный административный округ), озеро "Черное" (Зеленоград), Школьное озеро (Зеленоград), Мещерское (Западный административный округ) и Пионерский пруд (Центральный административный округ).

Согласно последним результатам лабораторных исследований, вода водоемов трех зон отдыха - Тропарево (Юго-западный административный округ), Серебряный бор-2 (Северо-западный административный округ), Серебряный бор-3 (СЗАО) не соответствует требованиям по микробиологическим показателям. Ранее они были доступны для купания. Роспотребнадзор в настоящее время не рекомендует купаться в указанных зонах отдыха, организованы повторные отборы проб воды.

В сообщении отмечается, что территория указанных зон отдыха может использоваться для пляжного отдыха, занятий спортом и других видов досуга.

Четыре зоны отдыха: "Левобережье" (Северный административный округ), пляж "Динамо" (САО), Головинские пруды (САО) Большой Садовый пруд (САО) в настоящее время приняты в эксплуатацию как зоны отдыха без права купания в связи с несоответствием качества воды водоемов, песка. "Купание в водоемах запрещено, установлены знаки о запрете купания", - сообщили в ведомстве.

В начале летнего сезона две зоны отдыха: Большой городской пруд (Зеленоград) и Путяевский пруд №1 (Восточный административный округ) - находятся на реконструкции.

Роспотребнадзор Москва
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