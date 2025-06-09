В центре Москвы 11 июня перекроют улицы из-за праздничного концерта

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В центре Москвы 11 июня с 7 до 23 часовизменится схема движения в связи с проведением концерта, посвященного Дню России, сообщает сайт мэрии.

Будут закрыты участки улицы Ильинки от Новой до Красной площади и улицы Варварки от Старой площади до Большого Москворецкого моста, а также проезд между улицами Ильинкой и Варваркой в районе дома 5 на Красной площади.

Кроме того, 10 июня с 00:01 до окончания мероприятия будет запрещена парковка на Фрунзенской набережной, а 11 июня с 00:01 до завершения концерта - на улицах Ильинке и Варварке.