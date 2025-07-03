В Москве 5 июля будут перекрывать улицы и набережные из-за велогонки

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В центре Москвы 5 июля будут ограничивать движение на некоторых улицах и набережных для проведения велогонки "Две реки", сообщает сайт мэрии.

В частности, движение будет ограничено по одной крайней правой полосе 4 июля с 10:00 до 23:59 и с 22:30 5 июля до 06:00 6 июля на улице Хамовнический Вал при движении в сторону Фрунзенской набережной от дома 14 на улице Хамовнический Вал до Фрунзенской набережной.

С 15:00 5 июля до 02:00 6 июля не будет движения на Фрунзенской набережной в сторону Лужнецкой набережной, на Пречистенской набережной в сторону Фрунзенской набережной, на Кремлевской набережной при движении в сторону Пречистенской набережной и на Москворецкой набережной в сторону Кремлевской набережной.

Кроме того, 5 июля с 00:01 до 22:30 нельзя будет проехать по улице Хамовнический Вал в направлении Фрунзенской набережной от дома 14 на улице Хамовнический Вал до Фрунзенской набережной, а с 14:30 до 22:30 движение перекроют в обратную сторону - от набережной до дома 14.

С 16:30 до 20:30 для машин закроют такие центральные набережные, как Фрунзенская, Пречистенская, Кремлевская, Москворецкая, Подгорская, Берниковская, Николоямская, Андроньевская, Золоторожская, Красноказарменная, Головинская, Госпитальная, Семеновская, Преображенская, а также проспект Ветеранов.

На улице Хамовнический Вал временно будет запрещена парковка с 00:01 4 июля до окончания мероприятия, а с 00:01 5 июля - на всех участках ограничений.

Водителям советуют заранее планировать маршрут.