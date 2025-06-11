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Согласован проект реставрации дома Моссельпрома

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Согласован проект реставрации дома Моссельпрома в Калашном переулке, сообщила пресс-служба московского комплекса градостроительной политики и строительства.

"Дом Моссельпрома - узнаваемый памятник конструктивизма и один из архитектурных символов столицы. В нем остались подлинные декоративные элементы вплоть до деталей, датируемых 1912 годом, которые нуждаются в сохранении. В настоящее время согласован проект, в рамках которого в здании проведут‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌ реставрацию, в том числе восстановят графическое оформление фасадов - знаменитые рекламные слоганы в стилистике плакатов 1920-х годов", - прокомментировал заммэра Москвы Владимир Ефимов.

Также в доме отреставрируют полы в подъезде, окна и двери. Также в здании отремонтируют балконы, поменяют водосток, отливы окон и декоративных карнизов, уточнил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.

Владимир Ефимов Моссельпром Москва Калашный переулок Иван Щербаков
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