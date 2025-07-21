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В Москве отреставрируют фасады Пречистенской аптеки XVIII века

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В Москве началась реставрация фасадов Пречистенской аптеки, ее планируют завершить до конца 2025 года, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Он напомнил, что здание в стиле эклектики связано с династией известных московских фармацевтов - Форбрихеров. Аптека работает здесь с XVIII века и является одной из старейших в городе. В здании приведут в порядок лепной декор, карнизы, металлические элементы и оконный аттик.

Продолжается реставрация фасадов доходного дома Бройдо на Остоженке. Работы проводятся в рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда. Четырехэтажный дом в стиле раннего модерна построен в 1902 году по проекту Николая Жерихова. Уже приведена в порядок кровля, реставрируются барельефы и белокаменный цоколь, готовится финишная отделка дворового фасада. Завершение работ запланировано на 2026 год, сообщил Собянин.

Близка к окончанию реставрация жилого дома Ломакиной на улице Гиляровского - яркого памятника северного модерна начала XX века. "Восстановлены исторические фасады, шатровое завершение купола углового эркера, глазурированная плитка и декоративные элементы. Отреставрированы исторические лестницы, воссоздано покрытие лестничных площадок. Все работы здесь также планируем закончить в этом году", - написал он.

Сергей Собянин Остоженка Москва Николай Жерихов Бройдо Пречистенка
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