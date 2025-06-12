Первая великокняжеская печать времен Ивана III обнаружена археологами в Москве

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Археологи в центре Москвы раскопали великокняжескую свинцовую печать времен Ивана III, которой скрепляли важные внешне- и внутриполитические документы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Единственная в своем роде: в Романовом переулке археологи нашли печать времен Ивана III (...) Реставраторы уже привели печать в порядок. В составе коллекции она будет передана в Музейный Фонд РФ", - написал он в своем телеграм-канале в четверг.

Собянин сообщил, что печать была найдена недалеко от Церкви Знамения на Шереметевом дворе в центре Москвы. "Здесь идут масштабные раскопки. За несколько лет археологи обнаружили больше 3 тыс. предметов, но печать стала самой ценно‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​й находкой", - отметил мэр.

Он уточнил, что это первая великокняжеская печать, найденная в Москве, и последняя - из периода свинцовых.

"Позже встречались только восковые. Печать найдена в слое первой половины - середины XVI века. С одной стороны находки сохранилось изображение святого Георгия Победоносца. С другой - надпись "Печать князя Великого Ивана Васильевича", - написал Собянин.

"Чтобы понять ее значимость для истории, стоит вспомнить, что Иван III Великий был создателем единого Русского государства - "собирателем земли русской". Во время правления он принял единый свод законов, окончательно освободил страну от ордынского ига, построил нынешний Московский Кремль и главный кафедральный собор - Успенский", - добавил мэр.