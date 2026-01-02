Более 90 тыс. артефактов обнаружили московские археологи в 2025 году

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Археологи в ходе раскопок под объектами нового строительства, реконструкции и благоустройства в Москве обнаружили более 90 тысяч предметов, рассказали в пресс-службе Мосгорнаследия.

В Москве завершился археологический сезон 2025 года. Он стал рекордным по исследованным площадям археологических раскопок. Их площадь составила 50 тыс. кв. м.

Как сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин, археологи работали на улицах Восточной, Дербеневской, Никольской, на Фрунзенской набережной, на территории музея-заповедника "Коломенское" и ряде переулков центра Москвы. Обнаружено больше 90 тыс. артефактов - от фрагментов керамики и металла до уникальных находок.

"В 2025 году археологи порадовали нас множеством интересных находок. Отдельное место занимает реставрация находок. Так, в этом году было отреставрировано свыше 5 тыс. артефактов. Все они будут переданы в столичные музеи. Всего же за последние пять лет государственную часть Музейного Фонда РФ пополнило свыше 50 тыс. индивидуальных находок", - рассказал руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Он уточнил, что археологический сезон подошел к завершению, но специалисты продолжают точечно работать зимой в оборудованных "тепляках" и в реставрационных мастерских

Одной из интересных зимних находок стали деревянные полозья небольших детских санок XIX-начала XX веков. Они были найдены в историческом районе Замоскворечье на улице Большая Ордынка. В Старопанском переулке были найдены грузило и железный рыболовный крючок XVIII века. По традиции была собрана большая коллекция печных изразцов, относящихся к разным векам. На Садовнической улице найдены курительные трубки турецкого типа второй половины XVIII-начала XIX века. На территории музея-заповедника "Коломенское" во время археологических исследований, проводимых в ходе работ по благоустройству найдена необычная чернолощеная курительная трубка конца XVIII-XIX века. Интерес также представляет стеклянный стакан XVIII века, обнаруженный на Большой Ордынке с монограммой внука Екатерины II будущего императора Александра I Павловича и его жены Елизаветы Алексеевны. Во 2-м Вражском переулке археологами был обнаружен маленький чернолощеный сосуд-кубышка XVII века, который на Руси использовали для хранения денег и иных ценностей.

Традиционно среди находок есть и игрушки. Среди них поливная расписная статуэтка XVIII века и белоглиняная поливная свистулька XVIII-XIX веков, найденные археологами во 2-м Вражском переулке, оловянный револьвер и оловянный всадник конца XIX-начала XX веков, обнаруженные на Восточной улице.

Особое место занимают артефакты, связанные с символом наступившего 2026 года - лошадью. В их числе изразец поясок полихромный с изображением единорога, который обнаружен на улице Огородная слобода и относится к XVIII веку. В Старопанском переулке найдена железная подкова XIX века. Подкова всегда считалась талисманом счастья и благополучия, для этого ее подвешивали концами вверх, как некую чашу изобилия.