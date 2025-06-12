Москвичей предупредили о возможной грозе и сильном ветре

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru/TACC

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - В Москве в пятницу и субботу ожидается гроза и сильный ветер, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"В столице ожидается ухудшение погоды. Со второй половины дня 13 июня до 10:00 14 июня синоптики прогнозируют сильный дождь и грозу. Порывы ветра могут достигать 15-17 м/‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​с", - говорится в сообщении.

Жителям и гостям столицы рекомендуют быть внимательными и осторожными на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

Водителям советуют избегать внезапных маневров, снизить скорость движения и увеличить дистанцию до впереди идущих автомобилей. Парковать машину лучше вдали от деревьев.