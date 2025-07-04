Дождь с грозой и ветер до 17 м/с ожидаются в Москве в пятницу

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта советует водителям соблюдать дистанцию и скоростной режим из-за дождя с грозой и ветра, которые прогнозируются в пятницу в Москве.

"По прогнозам синоптиков, сегодня до вечера в Москве обещают кратковременный дождь с грозой и сильный ветер до 17 м/с", - сообщается в телеграм-канале департамента.

Дептранс рекомендует водителям не парковать автомобили вблизи деревьев и шатких конструкций, избегать резких маневров, заранее снижать скорость вблизи пешеходных переходов, а также не отвлекаться на телефон во время движения.