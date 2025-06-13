Новые электробусы КАМАЗ появились в Москве
Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Власти Москвы сообщили о появлении первых электробусов КАМАЗ на улицах города.
"На дороги столицы впервые вышли электробусы российского производства КАМАЗ-52222 поколения А5. 12 уникальных машин новой поставки поехали сразу по 2 маршрутам в САО", - говорится в сообщении департамента транспорта Москвы в пятницу.
Отмечается, что новые электробусы обладают большей вместимостью салона, улучшенной климатической системой. "Удобнее ездить с ручной кладью - для нее сделали специальные места в передней части салона. Проще с велосипедом и коляской - накопительные площадки стали на 15% шире", - пояснили в департаменте.
По данным главы ведомства Максима Ликсутова, слова которого приводятся в сообщении, по контракту с ПАО "КАМАЗ" в этом году планируется поставка 400 электробусов нового поколения, которые создают с учетом опыта эксплуатации более ранних моделей и отзывов пассажиров.