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Новые электробусы КАМАЗ появились в Москве

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Власти Москвы сообщили о появлении первых электробусов КАМАЗ на улицах города.

"На дороги столицы впервые вышли электробусы российского производства КАМАЗ-52222 поколения А5. 12 уникальных машин новой поставки поехали сразу по 2 маршрутам в САО", - говорится в сообщении департамента транспорта Москвы в пятницу.

Отмечается, что новые электробусы обладают большей вместимостью салона, улучшенной климатической системой. "Удобн‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ее ездить с ручной кладью - для нее сделали специальные места в передней части салона. Проще с велосипедом и коляской - накопительные площадки стали на 15% шире", - пояснили в департаменте.

По данным главы ведомства Максима Ликсутова, слова которого приводятся в сообщении, по контракту с ПАО "КАМАЗ" в этом году планируется поставка 400 электробусов нового поколения, которые создают с учетом опыта эксплуатации более ранних моделей и отзывов пассажиров.

Москва КАМАЗ
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