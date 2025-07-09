"КАМАЗ" поставит Москве еще 700 электробусов с обслуживанием за 53 млрд рублей

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - ПАО "КАМАЗ" получило очередной крупный контракт на поставку Москве электробусов с их 15-летним обслуживанием - компания предоставит еще 700 штук за 52,9 млрд рублей, говорится в материалах сайта госзакупок.

Этот конкурс с максимальной ценой 52,9 млрд рублей столица объявляла в середине мая. Договор с "КАМАЗом", как сказано на сайте госзакупок, был заключен 8 июля.

Предполагается, что поставки 85-местных автобусов на электротяге, способных полностью заряжаться за час, будут осуществляться партиями по 25-35 единиц до 2028 года.

Договор, как и аналогичные ранее заключенные, также является так называемым "контрактом жизненного цикла" - то есть предполагает не только поставку, но и сервисное обслуживание этих машин в течение 15 лет.

Москва закупает электробусы большого класса с 2018 года. Поставщиками таких машин являются "ГАЗ" и "КАМАЗ", который в этом году, в конце февраля, уже заключил и другой контракт жизненного цикла - на 400 электробусов за 29 млрд рублей.