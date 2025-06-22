Пожар на севере Москвы привел к гибели человека

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - В результате пожара в доме в Северном административном округе Москвы погиб человек, есть пострадавшие, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС в воскресенье.

"Загорание в квартире на первом этаже 9-этажного жилого дома. (...) В очаге пожара обнаружен погибший человек", - сообщили в ведомстве.

Позднее в главке МЧС сообщили, в ходе проводимых работ при помощи спасательных устройств с вышележащих этажей спасены два человека, также из подъезда дома выведены порядка 20 человек.

В ликвидации пожара принимали участие восемь человек личного состава, привлечено три единицы техники.