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Депздрав Москвы сообщил о четырех пострадавших при пожаре на севере города

Как отметили в департаменте, по последним данным, погиб один человек

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Четыре человека пострадали, один погиб в результате пожара на Учинской улице на севере Москвы, двое пострадавших госпитализированы с травмами и ожогами, сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

"Четыре человека пострадавших: двоих госпитализировали в Склиф (НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского - ИФ) с травмами и ожогами, двоим помощь оказана на месте. Одному ребенку потребовалась психологическая помощь, с ним работают специалисты", - говорится в его сообщении, размещенном в телеграм-канале в воскресенье.

По последним данным один погибший, сообщили в депздраве.

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Экстренные службы работают на месте ЧП, прибыло шесть машин скорой помощи, отмечается в сообщении.

"Территория дома оцеплена, спасатели продолжают разбор завалов. Причины случившегося устанавливаются", - добавили в департаменте.

Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что в результате возгорания в девятиэтажном доме в Северном административном округе Москвы погиб человек, есть пострадавшие.

Позднее в главке МЧС сообщили, в ходе проводимых работ при помощи спасательных устройств с вышележащих этажей спасены два человека, также из подъезда дома выведены порядка 20 человек.

Москва САО
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