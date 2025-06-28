Пользователи кикшеринга получили более 18 тыс. штрафов за парковку с начала сезона в Москве

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Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Свыше 18 тыс. штрафов за неправильную парковку в столице электросамокатов и велосипедов направили пользователям операторы аренды с начала сезона проката, сообщили "Интерфаксу" в столичном департаменте транспорта.

"За неправильную парковку - штраф и эвакуация. Самокаты и велосипеды не исключение. С начала сезона проката операторы аренды выписали за неправильную парковку более 18 тыс. штрафов, а на спецстоянках за это время побывало 3 тыс. средств индивидуальной мобильности (СИМ)", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

По данным дептранса, электросамокаты и велосипеды эвакуируют, если они оставлены вне специальных парковочных зон, мешают проходу пешеходов, проезду транспорта или уборочной технике.

"Забрать транспорт со спецстоянки может владелец или его представитель. Для этого необходим паспорт и документ о собственности. Операторы аренды для возврата должны предоставить информацию от Центра организации дорожного движения о компании и уникальных номерах", - уточнили в департаменте.

Сезон аренды электросамокатов и велопроката стартовал 15 марта в Москве, жителям и гостям столицы доступны 60 тыс. самокатов и более 20 тыс. велосипедов. С этого же дня в городе начали действовать новые правила аренды транспорта, ограничивающие доступ детей и подростков к прокату.