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В Москве число тяжелых аварий с СИМ в 2025 году сократилось на четверть

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В 2025 года в Москве количество тяжелых аварий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) снизилось на 25% в сравнении с таким же периодом 2024 года, сообщил на пресс-конференции заммэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"У нас число тяжелых аварий с участием СИМ снизилось в Москве на 25% по сравнению с таким же периодом прошлого года, несмотря на то, что общее количество самокатов выросло. То есть цифра достаточно серьезная. Мы видим, что регистрация на mos.ru была совершенно правильным, оправданным решением", - сказал .

По его словам, за 3,5 месяца операторы заблокировали около 32 тысяч аккаунтов, которые не прошли проверку по разным критериям.

Ликсутов отметил, что с начала текущего сезона пользователи совершили более 32 млн поездок только на электросамокатах. "Это примерно на 15-20% больше, чем в прошлом году. Мы видим, что к этому виду транспорта достаточно большой интерес", - заявил он.

Он добавил, что 60% поездок совершаются на прокатных самокатах, примерно 40% поездок - на личных.

С начала сезона пользователи самокатов уже получили 39 тысяч штрафов. При этом в департаменте транспорта уточнили, что 46 тысяч аккаунтов были заблокированы операторами сервисов.

"У нас напрямую есть доступ к каждому электросамокату. (...) Идет постоянный анализ работы над тем, какие зоны сделать, либо отменить те, которые были сделаны по разным причинам - они уже не являются проблемами и точкой аварийности, и какие зоны добавить. То есть это непосредственно текущая работа", - сказал также заммэра.

Максим Ликсутов Москва
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