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В столице появится новый пешеходный маршрут вдоль набережной Москвы-реки

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице создадут новый прогулочный маршрут по набережным Москвы-реки.

"Мы работаем над созданием еще одного прогулочного маршрута протяженностью больше 10,5 км, который объединит шесть живописных набережных к востоку от Кремля: Нагатинскую, Новоданиловскую, Даниловскую, Павелецкую, Дербеневскую и Шлюзовую. Новый маршрут органично впишется в существующую сеть прогулочных зон", - написал он в своем блоге в субботу.

На севере маршрут соединится с Озерковской, Овчинниковской и Кадашевской набережными, образуя единую прогулочную зону, которая ведет в Парк Горького и на Воробьевы горы. На юге маршрут перейдет Нагатинский затон.

По словам мэра, расширят тротуары, на пешеходных переходах сделают спуски, удобные для родителей с колясками и маломобильных граждан.

Также изменится прилегающая территория. Будут созданы зоны кратковременного отдыха со скамейками. Сделают современное освещение. Для спортсменов будут обустроены велодорожки с ярким покрытием и велопарковки. На месте "народных троп" появятся удобные дорожки, соединяющие набережные с соседними домами.

Кроме того, будет выполнено дополнительное озеленение. "Высадим порядка 70 взрослых деревьев: клены, липы, вязы, черемуху, а также создадим цветники с многолетними растениями", - отметил Собянин.

Он уточнил, что планируется улучшить транспортную доступность набережных: заменить покрытие проезжей части и оборудовать 35 современных остановок общественного транспорта, создать дополнительные парковочные места для автовладельцев. По программе "Чистое небо" воздушные провода будут убраны в канализацию, добавил глава города.

Москва Москва-река Сергей Собянин
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