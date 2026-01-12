В Москве начали подготовку к строительству пешеходного моста на Болотной набережной

Он соединит Болотную площадь с "Ударником"

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В Москве начались подготовительные работы к строительству пешеходного моста на Болотной набережной под Малым Каменным мостом, сообщил мэр города Сергей Собянин.

"Новое сооружение длиной около 170 м и шириной 5,4 м соединит участки набережной, разделенные улицей Серафимовича, - написал он. - Появятся четыре схода — с лестницами и пандусами для маломобильных горожан.

В результате от Болотной площади до кинотеатра "Ударник" и ГЭС-2 можно будет дойти пешком почти в два раза быстрее.

"Тем самым мы завершим формирование единого пешеходного маршрута, связывающего Воробьевы горы, Парк Горького, Крымскую набережную и остров Балчуг", - сообщил мэр.

По его данным, пропускная способность перехода составит до 1,5 тысяч человек в час.

"Работы будут вестись в основном с воды - проезжая часть останется свободной. Для этого подготовлен специальный флот, в составе которого баржи, плавучий кран, буксиры. Используем современные инженерные решения, которые позволяют работать в сжатых границах строительной площадки и в зимний период", - сообщил мэр.