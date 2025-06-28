Гроза и дождь ожидаются в Москве с воскресенья по вторник

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Столичный комплекс городского хозяйства предупредил о дождях и грозах, которые могут пройти в Москве в период с воскресенья по вторник.

"По прогнозу синоптиков, в период с 29 июня по 1 июля в столице ожидаются дождь, гроза, порывы ветра до 17 м/с. Городские службы работают в режиме повышенной готовности", - говорится в сообщении комплекса.

На круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.

Горожан призвали быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.